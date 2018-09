Cum arata acum Nicolae Guța, dupa ce s-a spus ca are SIDA! Imagini realizate in urma cu cateva zile

Programata miercuri, 26 septembrie 2018, ora 10:30, in Sala de Conferinte din Pavilionul B1 Romexpo, imediat dupa deschiderea oficiala a expozitiei TransLogistica EXPO, Conferinta Inaugurala, Romania 100 - transport, comunicatii si relatii comerciale internationale este cea mai importanta intalnire ...

Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, ca scrisoarea liderilor PSD care cer demisia lui Liviu Dragnea este "pur si simplu un jurnal de batalie" si arata ca supararea cea mare nu este ca in Romania lucrurile merg prost, ci ca PSD a scazut in sondaje.

Bianca Hîncu a fost găsită spânzurată, la o lună de la dispariția sa. Adolescenta de 17 ani facea parte dintr-o familie săracă, dependentă de ajutorul social dat de la Primărie. La câteva zile după ce Bianca Hîncu a fost înmormântată, un poet a scris drama ei în versuri. Acesta a reușit să impresioneze mulți oameni cu poezia […] The post Drama Biancăi Hîncu, în versuri. Fata de 17 ani s-a spânzurat: „Doamne. ține-mă de mână!” appeared first on Cancan.ro.