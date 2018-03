Cum arata astazi Carmen Bejan si Sergiu Florea, studentii-criminali de la Medicina. Puscaria si-a pus amprenta pe fizicul lor

carmen si sergiu

Dupa un proces indelungat, cei doi s-au despartit. Ei au fost condamnati la 20 de ani de inchisoare pentru omor deosebit de grav.

Cei doi erau studenti la Facultatea de Medicina din Timisoara si iubiti. Impreuna au ucis si transat un barbat. Crima oribila a socat intreaga tara

Sergiu Florea a fost transferat din arestul Politiei Timis la Penitenciarul din Timisoara, iar Carmen Bejan a fost transferata la Penitenciarul de Maxima Siguranta Arad.

In mai 2010, cei doi tineri au fost condamnati de Tribunalul Timis la cate 16 ani de inchisoare cu executare, sentinta fiind atacata cu recurs, care s-a judecat la Curtea de Apel Timisoara. In 20 ianuarie 2011, Curtea de Apel Timisoara i-a condamnat pe Carmen Bejan si Sergiu Florea la 20 de ani de inchisoare cu executare. Totodata, instanta i-a obligat pe acestia sa plateasca familiei victimei despagubiri materiale de 20.000 de euro.

Carmen Bejan s-a casatorit, in 11 aprilie 2012, in Penitenciarul Arad, cu fostul detinut Claudiu satran, cu care ramasese insarcinata. In luna mai 2012, Carmen Bejan a nascut un baiat la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, dar acesta a murit la nastere din cauza unor malformatii.

Incarcerat la maxima siguranta, Sergiu Florea a inceput sa citeasca Biblia si sa se schimbe foarte mult, devenind foarte credincios. Asa a cunoscut-o si pe Inna, o tanara din Odessa (Ucraina), care i-a devenit sotie in aprilie 2015, jurandu-i credinta vesnica tanarului condamnat pentru crima.

