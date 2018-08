Cum arata astazi fetele din trupa t.A.T.u. Faceau furori in urma cu aproape 20 de ani

Au trecut aproape 20 de ani de cand fetele de la t.A.T.u. faceau furori la nivel international cu celebrele piese „All about us”, „Nas ne dogonyat” sau „All the things she said”.

Yulia Volkova si Lena Katina s-au lansat la inceputul anilor 2000 si au socat intreaga lume cu atitudinea nonconformista si indecenta pe care o afisau atat pe scena, cat si in videoclipuri. Bruneta si roscata pozau in scolarite lesbiene, fiind minore la vremea respectiva, insa dupa ce proiectul t.A.T.u s-a incheiat acestea au declarat ca a fost doar o strategie de marketing. Mai mult de atat, Yulia a declarat ca daca fiul sau ar fi gay l-ar condamna si nu ar fi de acord cu alegerea lui, cu toate ca de curand tot ea a declarat ca inainte de a se casatori a fost bisexuala.

Din anul 2009, atat Yulia, cat si Lena au pornit pe drumuri separate si au ales o cariera solo, insa succesul din adolescenta nu au mai reusit sa-l atinga niciodata. In tot acest timp, fiecare dintre ele a avut parte de evenimente marcante in viata, iar destinul a luat o cu totul si cu totul alta turnura. Yulia Volkova, jumatatea bruneta a trupei t.A.T.u, in varsta de 33 de ani, a fost diagnosticata cu cancer tiroidian in anul 2014, moment in care totul avea sa se schimbe.

Dupa doua operatii pentru indepartarea tumorii, din cauza unei erori medicale, laringele i-a fost afectat, iar Yulia si-a pierdut vocea, ceea ce insemna ca intreaga sa cariera era compromisa: „Cand m-am trezit din anestezie am vrut sa vorbesc, dar nu aveam deloc vocea. A fost cel mai critic moment din viata mea”, – povestea la momentul erspectiv bruneta. Ulterior, Yulia a urmat tratamente complexe de recuperare. Dupa doua operatii in Germania pentru recuperarea vocii, verdictul continua neschimbat.

Cand sansele pareau a fi pierdute definitiv, vindecarea a venit in urma unei operatii pe care a facut-o la Seoul, iar Yulia si-a recapatat vocea, continuand sa lanseze noi melodii. Yulia Volkova este casatorita si are doi copii, o fata de 13 ani si un baiat de 10 ani.

Pe de alta parte, si colega sa de trupa, roscata Lena Katina, care va implini anul acesta 34 de ani, s-a casatorit si, in urma cu 3 ani, a devenit mama unui baietel.

Daca initial cele doua duceau in paralel cariera solo si concertele trupei t.A.T.u, in urma unor neintelegeri si ale acuzelor pe care si le-au adus reciproc in mod public, acestea au renuntat sa mai cante impreuna, iar astazi se mai reunesc doar ocazional.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.