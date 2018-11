Cum arata Bianca Dragusanu fara machiaj: imaginea pe care multi isi doreau sa o vada

Bianca Dragusanu este una dintre cele mai dorite femei din Romania!

Vedeta are un corp extrem de sexy si stie acest lucru, astfel ca nu ezita in niciun moment sa se afiseze in tinute indraznete, care sa aprinda imaginatia barbatilor.

De asemenea Bianca este o impatimita a produselor de infrumusetare. V-ati intrebat insa vreodata cum arata fara machiaj?

Raspunsul l-a oferit chiar ea recent pe contul ei de Instagram. Bianca a postat un slefie facut dimineata, imediat dupa ce s-a trezit, in care apare 100% naturala.

Iata imaginea, vi se pare ca arata bine?

