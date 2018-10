Cum arata casa de 600.000 de euro in care s-a mutat Simona Halep

Simona Halep 6 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep a luat decizia de a se muta in noua ei casa care valoreaza cu mult peste jumatate de milion de euro. Simona Halep, numarul unu mondial, a comandat construirea unei case demne de o campioana. Sportiva a cheltuit aproape 600.000 de euro pentru locunta sa din Constanta care se invarte dupa soare. Simona se pare s-a mutat deja in noua casa. Sportiva a cumparat o locuinta si in Capitala, intr-una dintre cele mai scumpe zone. "Halep si-a cumparat o casa la doua case distanta, in cartier. E vecina cu mine", a dezvaluit Dumitru Dragomir. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...