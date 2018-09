Cum arata cel mai tare 11 din istoria Barcelonei. Cine intra in atac, langa Messi si Ronaldinho

Barcelona google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cat de greu este sa faci un prim 11 al celor mai buni fotbalisti care au evoluat vreodata in tricoul Barcelonei pe Camp Nou? In realitate este foarte dificil. Barcelona a avut in decursul istoriei nume colosale care au evoluat pentru aceasta sigla. In poarta, Zubizarreta domina si ocupa postul de titular, pentru ca in aparare sa ii regasim pe Dani Alves, Koeman, Puyol si Barjuan. La mijloc, Barcelona se poate lauda cu o tripleta colosala: Xavi, Iniesta si Cruyff, pentru ca in atac sa fie alte trei nume uriase. Alaturi de Leo Messi si de Ronaldinho, atacul il mai are si pe Kubala. Pe banca de rezerve, Eto’o, Pique, Guardiola si Segarra si-au facut loc. Daca ti-a placut articolul, te ...