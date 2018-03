Cum arata episcopul Husilor la sase luni de la exilare! A fost surprins intr-o padure cu maica stareta - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul episcop al Husilor, Corneliu Barladeanul, care si-a pierdut functia in vara anului trecut in urma unui scandal sexual, a fost surprins la sfarsitul saptamani printr-o padure din apropierea manastirii Varatec. In imaginile surprinse de jurnalistii de la Mesagerul de Neamt, fostul episcop al Husilor apare transformat total, fata de imaginea pe care o infatisa pe vremea cand ocupa scaunul episcopial. De la opulenta si atitudinea sfidatoare, Corneliu Barladeanul a fost surprins intr-o tinuta modesta, cu fes pe cap, stingher in fata camerei de filmat. Potrivit jurnalistilor din Neamt, Corneliu Barladeanul a fost surprins sambata 17 martie, in timp ce se plimba alaturi de maica stareta Iosefina Giosanu, de la Manastirea ...