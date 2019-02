Cum arata fiica Iuliei Albu. Este o fetita eleganta, rafinata si foarte cocheta

Iulia Albu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa 8 ani de casatorie, Iulia (36 ani) si Mihai Albu (54 ani) au divortat in 2013, iar de curand Mihai Albu a declarat pentru click.ro ca el si fosta sotie s-au impacat de dragul fetitei lor. "Am o relatie relativ buna cu fosta mea sotie. Ne vedem de cresterea copilului. Programul de vizita a ramas cel stabilit de instanta. De sarbatori, va fi la mine in al treilea weekend si impreuna vom incerca sa facem tot felul de lucruri frumoase. Mikaela e deja mare acum, vorbim la telefon si ne intelegem de minune. Fetita sta cand la mine, cand la fosta sotie si sufera din cauza problemelor din familie. Am incercat sa-i explicam situatia si sa o facem sa inteleaga. Pentru ca Mika a ajuns sa stea un Craciun la u ...