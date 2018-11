Cum arata Guvernul Dancila 2. Lista completa a ministrilor

guvernul dancila 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul Dancila 2 a fost decis astazi in CExN al PSD. Potrivit informatiilor de pana acum, noul Guvern Dancila va arata in felul urmator: Viorica Dancila - premier Ilan Laufer - ministru al Dezvoltarii Regionale si vicepremier - in locul lui Paul Stanescu Gratiera Gabrilescu - ministrul Mediului Ana Birchall - viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei Carmen Dan - ministrul Afacerilor Interne Teodor Melescanu - ministru de Externe Dorel Caprar - ministrul Apararii Nationale - in locul lui Mihai Fifor Eugen Teodorovici - ministrul Finantelor Publice Tudorel Toader - ministrul Justitiei Petre Daea - ministrul Agriculturii Lia Olguta Vasil ...