Cum arata inchisoarea in care au fost incarcerate Elena Udrea si Alina Bica: "Cam nasol pentru ele"- VIDEO

Inchisoare Elena Udrea Alina Bica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Elena Udrea si Alina Bica au fost retinute de politia din Costa Rica. Cornel Tabacaru, un om de afaceri roman stabilit in Costa Rica, ca cele doua sunt, la aceasta ora, la inchisoarea de femei El Buen Pastor. "Copilul nu este cu Elena. Acum sunt in inchisoarea de femei fara copil. Au fost foarte agitate cand au fost incarcerate. Acum s-au mai linistit. Nimeni nu stie unde este fetita Elenei", a declarat Cornel Tabacaru. Citeste si: Breaking news! Elena Udrea si Alina Bica au fost bagate in inchisoare! Politistii le-au retinut in Costa Rica Jurnalista Sorina Matei a comentat informatia pe , spunand ca „este cam nasol pentru ele”. „Cica madamele ...