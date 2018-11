Cum arata Ioana Tufaru dupa ce a slabit 65 de kilograme! Este de nerecunoscut!

Ioana Tufaru a facut prima operatie de micsorare a stomacului in urma cu aproape noua ani, reusind sa slabeaca in doar cateva luni circa 30 de kilograme. Ulterior, procesul se slabire s-a oprit, pentru ca Ioana nu tinea un regim corespunzator, motiv pentru care a ajuns ca in 2017 sa cantareasca 165 de kilograme.

Anul trecut, in octombrie, medicul care a operat-o i-a sarit din nou in ajutor si a chemat-o sa-i faca o noua operatie, mai exact sa-i monteze un inel gastric.

„M-am operat pe 3 octombrie. Tot domnul doctor care mi-a facut si interventia de micsorare a stomacului mi-a sarit in ajutor si nu mi-a cerut niciun ban. E ca un inger pazitor. Ma simt foarte bine acum. Prima saptamana am mancat numai supe, apoi mancare pasata, de bebelus. A fost o operatie usoara si sunt mandra ca am slabit 40 de kilograme in aproape sase luni. Daca mai slabesc 30 de kilograme, sunt cea mai fericita”, povestea Ioana la finalul lunii octombrie 2017.

La un an si o luna de cand i-a fost montat inelul gastric, Ioana Tufaru a ajuns la 100 de kilograme, cu 65 mai putin fata de cat avea cand a suferit interventia chirurgicala.

Fiica Andei Calugareanu este fericita pentru ca poate merge din nou fara sa se chinuie, ca se poate apleca si ca poate alerga inclusiv dupa mijloacele de transport in comun daca este nevoie.

„Ii multumesc domnului doctor din tot sufletul. Nici nu mai puteam sa merg cand aveam 165 de kilograme. Oboseam, gafaiam, ma dureau articulatiile, viata mea devenise din nou un chin. Acum am 100 de kilograme si pot sa functionez si eu ca o femeie normala. As vrea sa mai slabesc 10 kilograme, dar daca nu reusesc, nu o sa fac o tragedie din asta. In prezent ma simt bine in pielea mea”, a declarat Ioana Tufaru pentru WOWbiz.ro

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.