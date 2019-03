Cum arata Maria Constantin pe bancile scolii. Cum a fost pozata in sala de curs de la Conservator

maria constantin1

Cantareata de muzica populara Maria Constantin s-a lasat fotografiata pe bancile scolii, mai exact la Conservatorul din Bucuresti, acolo unde este studenta.

Daca admiratorii sai o stiu foarte sobra imbracata in port traditional, cand merge la scoala Maria Constantin este cu totul diferita. La 32 de ani pare o tanara de 20 de ani, dupa cum se poate vedea si din fotografia pe care maria Constantin si-a facut-o la scoala.

Interpreta a fost fotografiata in sala de curs de la Conservator, acolo unde este studenta. Imbracata in blugi, cu tricou si o camasa in carouri pe deasupra, cu adidasi si cu parul prins neglijent, Maria Constantin are o atutudine foarte relaxata.

„Saptamana incepe cu … invatat ?”, le-a transmis solista admiratorilor sai din mediul virtual.

Maria Constantin este o cunoscuta interpreta de muzica populara. In plan personal, aceasta a fost casatorita de doua ori. Prima oara, Maria Constantin a fost maritata cu interpretul de muzica populara Ciprian Tapota, cu care si-a unit destinul in anul 2007. Din mariajul celor doi a rezultat un baiat, Codrin. Ulterior, Maria Constantin s-a casatorit cu omul de afaceri Marcel Toader, de care a divortat in ianuarie 2018. In prezent, vedeta are o relatie cu fostul fotbalist Dacian Varga.

