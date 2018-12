Cum arata o zi din viata unui agent de servicii funerare

Probabil ca cei mici nu vor aduce vorba de aceasta meserie la scoala, cand sunt intrebati ce vor sa devina cand cresc mari. Chiar daca majoritatea persoanelor nu sunt atrase de o cariera in acest domeniu, aceasta meserie aduce la fel de multe satisfactii ca oricare alta.

De multe ori, poate parea dificil sa acorzi ajutor unei familii care sufera dupa pierderea unui membru apropiat, dar recompensa, in acest caz, este de nepretuit. De asemenea, fiecare din aceste situatii este unica, motiv pentru care trebuie tratata diferit. Astfel, putem observa ca un agent de servicii funerare are parte zilnic de diversitate, subliniind nevoia constanta de adaptare.

Cu toate acestea, facand abstractie de cazurile iesite din comun, iata cum decurge de obicei o zi din viata unui agent de servicii funerare:

In urma apelului familiei indurerate, se va stabili o intalnire cu membrii acesteia. Acesta este punctul in care agentul de servicii funerare afla care sunt dorintele familiei cu privire la inmormantare. In aceasta etapa este deosebit de important pentru agent sa afle detalii despre cel trecut in nefiinta, precum o poza cu acesta in viata, pentru a ii asigura defunctului o inmormantare care sa ii cinsteasca amintirea.

Nu trebuie facute concesii nici la capitolul legislativ! Urmatorul pas este legat de pregatirea actelor, cum ar fi certificatul medico-legal sau cel constatator de deces. Acest pas este important din doua motive: in primul rand, legislatia curenta cere acest lucru, iar, in al doilea rand, aceste acte sunt importante pentru a obtine ajutorul de deces. Un alt pas important este alegerea sicriului, precum si a cimitirului unde se doreste a fi inmormantat defunctul. De multe ori agentul trebuie fie sa propuna un model de sicriu, fie sa concesioneze un loc de veci de la Administratia Cimitirelor.

Odata ce se incheie aceste proceduri, este timpul pentru a pregati persoana decedata de trecerea in lumea celor drepti. Pentru acest lucru, ea va fi spalata, toaletata, imbalsamata si asezata in sicriu, fie la domiciliu, fie la morga.

In acest interval de timp, familia indurerata va fi tinuta la curent cu privire la operatiunile desfasurate, comunicandu-i agentului de servicii funerare preferintele. Acestea includ, de exemplu, tipul de sicriu ales sau numarul de buchete de flori.

Planificarea inmormantarii nu se termina aici. Agentul de servicii funerare trebuie sa asigure si respectarea datinilor si obiceiurilor traditionale, precum masa de pomenire, care are loc dupa inmormantare, sau prezenta articolelor de cult, precum lumanarile, prosoapele, stergarele sau diverse preparate specifice acestui eveniment. Aceste detalii sunt discutate in permanenta cu familia raposatului, pentru a elimina orice confuzie referitoare la serviciile funerare oferite.

Aceasta misiune trebuie dusa la bun sfarsit de agentul de servicii funerare, care joaca de multe ori atat un rol de mediator, cat si de psiholog, fiind alaturi de familia cuprinsa de durere, cu empatie si profesionalism. Putem observa ca pentru exercitarea acestei meserii este nevoie de multa compasiune, dar si de un spirit puternic, pe care ceilalti se pot baza in aceste clipe dureroase.

Astfel, integritatea, dedicarea si respectul sunt ingrediente cheie in aceasta meserie respectabila, care se ocupa de aceste aspecte inevitabile ale societatii. Acesta este si motivul pentru care va recomandam sa nu faceti compromisuri cand vine vorba de alegerea unei firme de servicii funerare, precum Casa Funerara Bucur, care se va ocupa de orice aspect al acestei funeste experiente.

