Cum arata prima sotie a lui Madalin Ionescu. Are 42 de ani si se mentine in forma

Prima sotia a lui Madalin Ionescu pare ca a inflorit la 7 ani de la divortul cu Madalin Ionescu, aceasta aratand mai bine ca oricand.

Mihaela in prezent este PR al unui pub din Centrul Vechi al Capitalei si particia des la tot felul de evenimente mondene, unde in mod evident nu trece neobservata.

Dupa o viata activa si practica mult sport, in special alergatul, iar asta se poate vedea pe trupul ei tonifiat, care arata precum al unei adolescente.

Dupa divortul de Madalin, Mihaela a preferat sa se indeparteze de viata publica pentru a se pune pe picioare. Insa acum este mai bine ca oricand, avand tot timpul un zmabet larg pe buze.

Se imbraca des in tinute sexy care ii pun picioarele tonifiate in evidenta si atrage multe comentarii pozitive si laude, atat din aprtea femeilor, dar in special din partea barbatilor.

Madalin Ionescu si Mihaela Coserariu au fost casatoriti timp de 14 ani ai au impreuna doi copii, pe Stefania (20 de ani) si pe Fiip (14 ani). In luna martie au decis ca este timpul sa mearga pe drumuri separate.

Divortul insa a fost unul tumultuos, pentru ca s-au luptat cu incrancenare pentru custodia copiiilor. In cele din urma, instanta de judecata a decis ca acestia vor ramane la Madalin.

In prezent, Madalin Ionescu este casatorit cu Cristina Siscanu, alaturi de care are o frumoasa fetita pe nume Petra. Cei doi au afirmat ca isi mai doresc un copil, dar vor mai astepta 1-2 ani.

