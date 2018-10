Cum arata Rianna, fiica Corinei Danila

Corina Danila este foarte discreta cand vine vorba de viata sa personala si rareori ofera detalii din intimitatea sa. De altfel, si pe fiica sa a tinut-o departe de ochii presei si foarte rar a postat cate o fotografie cu aceasta.

Corina Danila, in varsta de 46 de ani, a fost casatorita o singura data, cu prezentatorul de emisiuni sportive Valentin Moraru, insa cei doi au divortat in anul 1999. Ulterior, Corina Danila a trait o poveste de dragoste cu Peter Imre, insa relatia care i-a schimbat cu adevarat viata, a fost cea cu pilotul Norris Mageanu, tatal fetitei sale, Rianna, in varsta de 15 ani.

Rianna, fetita Corinei Danila este o adolescenta linistita, discreta, foarte buna la invatatura si pasionata, asemenea mamei sale, de teatru: „Fiica mea se apropie de 15 ani si are balurile bobocilor, caci nu se mai poarta unul singur, trebuie sa mergi la balul fostilor colegi si iti trebuie mai multe outfit-uri… Imi e extraordinar de bine si de minunat, am parte de un copil bun, deocamdata, e buna, e cuminte. E buna si la romana si la mate. Oricum, ce va hotari sa faca, o voi sustine in orice decizie. Si daca va dori sa faca actorie, asta va face. Vine cu mine la teatru, participa la repetitii, e incantata, dar deocamdata nu se manifesta activ„ – a dezvaluit Corina Danila la emisiunea „Prietenii de la 11” de la Antena 1

Corina Danila a reusit sa ajunga la silueta mult dorita si a dezvaluit ce dieta a urmat. Indragita actrita si prezentatoare TV s-a luptat multa vreme cu kilogramele in plus, dar intr-un final a reusit sa le faca fata, iar in prezent arata foarte bine si reuseste sa-si mentina silueta la standardele dorite

