Cum arata si cu ce se ocupa astazi Selena din trupa Candy

Selena, Giulia Anghelescu si Claudia Pavel (inlocuita ulterior de roscata Monica Andrei) faceau furori cu trupa Candy in urma cu aproape doua decenii.

Ei bine, dupa destramarea formatiei, daca Giulia si Claudia, aka Cream, au ramas in lumina reflectoarelor, nu acelasi lucru putem sa-l spunem si despre Selena.

Selena, pe numele din buletin Elena Vasilache, a mai ramas pe scena romaneasca timp de doi ani, incercandu-si norocul cu o cariera muzicala solo, insa nu s-a bucurat de prea mare succes. De asemenea, artista a aparut in telenovelele romanesti, insa, se pare nici rolul de actrita nu a consacrat-o si nu i-a adus implinirea profesionala asteptata, astfel ca blonda trupei Candy a decis sa paraseasca tara si sa se reprofileze.

Selena a plecat in anul 2012 in Londra, ca membra a trupei Hot Casandra, unde a fost cooptata de iubitul sau de la vremea aceea, Paul Ballo. Schimbarea a fost de bun augur pentru Selena care a continuat sa isi etaleze pasiunea pentru muzica performand la diverse evenimente private din Anglia si, in plus, si-a edscoperit o noua pasiune, aceea de a organiza evenimente: Mi-am dorit dintotdeauna sa locuiesc intr-o alta tara, sa vad cum este. Pur si simplu, am plecat, fara sa ma gandesc prea mult. Acum Londra aproape ca a devenit orasul meu. Imi place ca nu se fumeaza nicaieri in localuri, in schimb poti bea linistit un cocktail la un musical. E un oras minunat, dar greoi pentru multi. Eu insa ii sunt foarte ingaduitoare. – marturisea Selena la aproximativ doi ani de cand parasise Romania.

Selena, ex-Candy, s-a bucurat de un moment deosebit in cariera sa muzicala in anul 2016, atunci cand a compus coloana sonora pentru scurt metrajul “237 Years”, care s-a bucurat de un real succes.

