Cum arata un porc bolnav de pesta porcina africana

13 județe din jumătatea vestică a ţării intră sub cod galben de ploi şi vijelii începând de luni ora 15.00 până marți la ora 23.00, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi torenţiale pentru județele Sălaj, Vâlcea, Dolj, Mehedinți, Gorj, Sibiu, Alba, Cluj, Bihor, Arad, Timiș, Caraș Severin […] The post Cod galben de ploi şi vijelii în 13 județe, până marți seara appeared first on Cancan.ro.