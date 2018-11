Cum au facut deputații 'teoria virgulei' din legea offshore? Liviu Dragnea, schimb de replici cu un deputat PNL / STENOGRAME

Solicitarea PNL de introducere a unei virgule în legea offshore a dus la discuții în contradictoriu în conducerea Camerei Deputaților, social-democrații spunând că actul normativ nu mai poate fi întors de la promulgare, în timp ce liberalii au propus să fie cercetat dacă a fost „o eroare voită”.

Viceliderul grupului PNL din Camera Deputaților, Dan Vîlceanu, a solicitat în ședința Biroului Permanent din 12 noiembrie modificarea legii offshore prin introducerea unei virgule.

Potrivit stenogramei ședinței, consultată de MEDIAFAX, deputatul PNL Virgil Popescu a explicat că din lege lipsește o virgulă care ar putea afecta interesele statului român.

„Este vorba de amendamentul privind predictibilitatea şi stabilitatea. Toţi am votat acest amendament, toate grupurile parlamentare şi prin el am explicat, eu sunt cel care am explicat la microfonul Camerei Deputaţilor, că predictibilitatea şi stabilitatea înseamnă că impozitele pe care le-am introdus prin prezenta lege rămân pe perioada acordurilor petroliere existente, valabile. Din textul care l-am văzut publicat pe site-ul Camerei Deputaţilor cu privire la această lege şi care ulterior înţeleg că a plecat la promulgare, lipseşte o virgulă, după părerea mea care, textul nu mai devine, nu mai înseamnă exact acelaşi lucru, ba din contră poate însemna chiar şi mai rău pentru Statul Român, dacă e interpretare mai tendenţioasă. Şi am solicitat Secretariatului general, într-o primă etapă, şi am revenit cu solicitare Biroului permanent, pentru a îndrepta această eroare materială”, a afirmat liberalul.

Liderul PMP tună și fulgeră după o vizită în Ungaria: Voi cere ministrului de Externe să reacționeze față de 'un gest condamnabil al Guvernului de la Budapesta'

Vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, a replicat că el a citit în plen legea așa cum i-a fost transmisă și că actul normativ a fost promulgat astfel încât nu mai poate să fie schimbat.

„Eu am condus şedinţa şi am citit în plen amendamentul aşa cum mi-a fost transmis. Deci, pe stenogramă, şi la plen şi în dezbateri a apărut amendamentul aşa cum a fost înaintat. Ulterior, la două sau la trei zile, s-a constatat că de fapt ar fi dorit altceva faţă de ce au prezentat în plen (...) atâta timp cât legea a fost promulgată şi a fost promulgată în formula care a fost adoptată în Cameră, solicitarea colegului nostru este lipsită de obiect”, a spus Iordache.

La insistențele liberalului Virgil Popescu că absența unei virgule „schimbă sensul” legii, liderul Camerei Deputaților, Liviu Dragnea (PSD), a spus că poate fi inițiat un nou proiect de lege „cu această virgulă” și că social-democrații nu împărtășesc ideea potrivit căreia în lege s-a strecurat o eroare.

„Vreau să vă spun doar că noi nu ne însuşim această abordare, că este o eroare. Noi nu ne însuşim asta”, a arătat Dragnea.

Deputatul PNL Cristian Buican a precizat că problema trebuie analizată „puțin mai în profunzime” și dacă există o eroare materială „trebuie să existe undeva în procesul legislativ un vinovat”.

Va fi haos în București - Gabriela Firea, apel de ULTIMĂ ORĂ către ministrul Transporturilor: 'Să identifice urgent soluții'

„Pentru că se pare că ea este o eroare materială voită atâta timp cât o majoritate care a susţinut acest amendament în plen acum nu-l mai susţine. Dacă amendamentul nu are această formă, în comisie, atunci cei care doresc să facă o modificare pot să facă ulterior, printr-o propunere legislativă. Cred că trebuie să parcurgem toţi aceşti paşi pentru a vedea dacă, într-adevăr, este o eroare materială sau cineva, în procesul legislativ, a dorit ca amendamentul să aibă alt sens faţă de cel votat în plenul Camerei Deputaţilor”, a explicat liberalul.

Dragnea i-a replicat că PNL are mulți specialiști în plângeri penale.

„Sincer, mă depăşeşte, eu nu sunt specialist. Astăzi, numai dumneavoastră aveţi mulţi specialişti în plângeri penale şi cred că e bine să le şi faceţi că, abia v-aţi învăţat”, a spus liderul PSD.

Liberalul i-a răspus că „nu e vorba despre asta” și că i-a interpretat greșit poziția. „Că virgula a fost, că n-a fost, habar nu am”, i-a spus Dragnea.

Iordache le-a spus și el liberalilor: „Că aţi vrut dumneavoastră ceva, că v-aţi dorit în comisie, că aţi discutat colegial şi v-aţi adus aminte că s-a pierdut, la revedere, legea astăzi sau mâine apare în Monitor, punct”.

„Cum aţi citit cu virgulă sau fără virgulă? Le-aţi arătat la toţi cei două sute de parlamentari textul şi au văzut că-i cu virgulă sau fără virgulă? Haideţi să, de asta v-am spus şi la telefon atunci domnul preşedinte. Cum aţi citit cu virgulă sau fără virgulă, că nu vorbim de un text văzut de fiecare, unde e, cum aţi citit dumneavoastră virgula? Un text la prima vedere cu o formulare destul de lungă, în condiţiile în care înainte a fost exprimat, spus, vreo zece minute de către mine explicat, şi luat cuvântul de către toţi vorbitorii după. Cum spuneţi că aţi citit dumneavoastră un text fără virgulă?”, l-a întrebat Popescu pe Iordache.

Vicepreședintele Camerei Deputaților i-a răspuns: „Dacă avea virgulă, citeam virgula ca să ştiţi. Spuneam cuvântul, virgula şi aşa mai departe. Am spus virgulă? Nu”.

Dragnea a spus ironic că "teoria virgulei era o teorie la care trebuia să ajungem".

„Nu înseamnă că majoritatea parlamentară sau PSD-ul respinge ideea virgulei. Că şi teoria virgulei, era o teorie la care trebuia să ajungem. Nu înseamnă că o respingem. Dar, dacă se poate face această modificare, dar dacă se decide să se facă această modificare, nu se poate face decât prin procedura normală. Şi anume, proiect de lege de completare sau modificare a acestei legi şi introducem virgula, punct. Altfel nu avem. Aşa putem discuta orice teorie. Putem acuza pe oricine, putem dezvolta de aici că nu ştiu ce grup infracţional a fost, care a scos virgula, sincer. Adică vreau să înţelegem lucrul acesta. Sunt lucruri care se pot face şi lucruri care nu se pot face”, a indicat acesta.

Pe 12 noiembrie, deputatul PNL Virgil Popescu a declarat, pentru MEDIAFAX, că liberalii au solicitat, în ședința Biroului Permanent al Camerei Deputaților, introducerea în legea offshore a unei virgule în lipsa căreia s-a putea interpreta că firmele nu mai plătesc impozitul pe venit suplimentar.

Potrivit legii offshore, „Art. 18. – Titularilor de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei legi li se aplică, pe toată perioada derulării acestora, nivelul de redevenţă, cotele procentuale de redevenţă petrolieră, pragurile de producţie brută aferente acestor cote şi regimul fiscal specific aplicabil activităţilor de explorare, dezvoltare, exploatare şi abandonare desfăşurate în baza acordurilor existente la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

Camerei Deputaților a adoptat pe 24 octombrie, în calitate de for decizional, legea offshore privind condițiile în care se vor realiza exploatările de gaze din Marea Neagră. Investitorii sunt obligați să tranzacționeze 50% din gaze pe bursa din România, iar 25% din angajați trebuie să fie români.