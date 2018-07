Cum au scandat parlamentarii in Congres dupa un discurs impotriva lui Putin (Video)

Democratii din Camera Reprezentantilor au izbucnit in scandari in plen, joi, dupa ce unul din liderii opozitiei, Steny Hoyer, a sustinut un discurs in care l-a condamnat pe Vladimir Putin pentru amestecul in alegerile prezidentiale din 2016 si a acuzat republicanii ca nu iau masuri suficiente pentru a asigura securitatea alegerilor viitoare.