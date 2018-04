Cum combatem rapid și eficient indigestia, dupa mesele imbelșugate

ShareTweet Indigestia sau dispepsia ar putea fi considerata un simptom al organismului si nu neaparat o afectiune in sine. Macar o data in viata, toata lumea s-a confruntat cu o indigestie iar dieta joaca un rol crucial. Simptomele de indigestie pot include dureri de stomac, stari de greata, disconfort, diaree, aciditate, dureri de cap, gaze la stomac etc. Din fericire, exista cateva remedii rapide si sigure care va pot ajuta sa scapati de indigestie. Iată ce recomandă farmaciata.ro: Legumele verzi Primul si cel mai important remediu impotriva indigestiei este sa reduceti aportul de carne si alimente procesate. Introduceti in dieta dumneavoastra alimentele bogate in fibre de cel putin doua ori pe zi. Exista cateva legume recomandate in caz de indigestie precum mazarea, broccoli dar si patrunjelul. Ceaiurile din plante Ceaiurile din plante sunt, fara indoiala, benefice in caz de indigestie. Ceaiul de museteleste benefic in general pentru orice fel de problema digestiva. De asemenea, ceaiul de menta este foarte bun in astfel de cazuri. Pregatiti-va acasa astfel de ceaiuri, mai ales ca ceaiul de menta este si foarte aromat. Ceai verde cu ghimbir si scortisoara Ceaiul verde este intotdeauna un remediu excelent pentru digestie. Puteti adauga ghimbir si lamaie pentru ca au proprietati antibacteriene. In plus, scortisoara va da un gust bun ceaiului. Asadar, puneti in cana de ceai extract de ghimbir, adaugati suc de lamaie si un bat de scortisoara. Bicarbonatul de sodiu, sucul de fructe, laptele batut Intr-un pahar cu apa minerala plata, puneti jumatate de lingurita de bicarbonat de sodiu si amestecati bine. Beti continutul paharului incet si veti observa o imbunatatire. Intr-un pahar cu lapte batut, pisati cateva frunze de coriandru si curry si amestecati bine. Cu fiecare inghititura va veti simti mult mai bine. Sa nu uitam nici de sucul de fructe, care trebuie consumat dupa masa pentru a functiona impotriva indigestiei. Cel de ghimbir sau lamaie chiar functioneaza. Pentru a nu va confrunta cu indigestia, beti lichide dupa si nu in timpul mesei, relaxati-va dupa ce mancati, evitati alimentele picante, evitati alcoolul, renuntati la fumat, incercati sa nu mancati foarte repede, reduceti aportul de cofeina, evitati sa purtati haine foarte stramte, nu faceti exercitii fizice cu stomacul plin, asteptati cel putin 3 ore inainte de a merge la culcare. ShareTweet