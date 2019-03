Cum descarci factura fiscala dupa fiecare cursa Uber

UberIM deschidere 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Uber, aplicatia care conecteaza soferii parteneri cu pasagerii, este disponibila si in Iasi din luna februarie. Pana acum, mii de ieseni au folosit aplicatia pentru a se deplasa prin oras si au ales sa plateasca fie in numerar sau cu cardul. Indiferent de metoda de plata aleasa, toate tranzactiile pe platforma Uber sunt transparente si fiscalizate Toate tranzactiile, fie prin card sau cu numerar, sunt inregistrate digital in aplicatie si contabilizate, iar utilizatorii primesc o chitanta pe email, dupa fiecare calatorie. In plus, isi vor putea descarca factura fiscala din contul lor online de utilizator. Cum descarci facturile fiscale pentru cursele cu Uber: 1. Acceseaza contul ...