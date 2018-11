Cum era informat Liviu Dragnea lunar despre investigatiile DLAF si ce cazuri ajungeau la DNA. Pana in 5 ale lunii

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a semnat in 2014, cand era ministru al Dezvoltarii, un protocol de colaborare cu Departamentul pentru lupta antifrauda (DLAF), in baza caruia avea acces constant la o serie de informatii despre investigatiile in curs. Aceste date confidentiale trebuiau transmise lunar, iar DLAF trebuia sa mai informeze daca era sesizat DNA in vreunul din cazuri.