Cum fac sex thailandezele. Metoda "dry sex" le-a facut cautate in toata lumea

Ivan Dobrotchi, un preot român stabilit în Italia, trece prin momente cumplite. Soția sa a murit la doar 36 de ani și a lăsat în urma ei trei copilași și un soț îndurerat. Ivan Dobrotchi care slujeşte la Parohia Sf. Mc. Acachie din Catanzaro-Crotone a rămas singur cu cei trei copii, după ce soția sa