google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daca un parfum este mai scump asta nu inseamna neaparat ca este si mai bun. Atunci cand vorbim de parfumuri, cel mai important lucru este cum si unde anume il aplicam. Astfel, am pregatit in randurile de mai jos cateva trucuri care vor face ca parfumul tau sa reziste o zi intreaga. Citeste in continuare pentru a afla cum faci ca parfumul sa reziste mai mult timp pe piele, indiferent de marca acestuia. Cum faci ca parfumul sa reziste mai mult timp pe piele Un lucru pe care putini il stiu este ca parfumul nu rezista mult timp pe pielea uscata, acesta fiind motivul pentru care persoanele care au tenul mixt sau gras nu sunt nevoite sa aplice parfum la fel de des precum cele care au pielea uscata. Asadar, primul truc este sa aplica ...