Cum faci cele mai bune gogoși cu flori de salcam

ShareTweet Gogosile cu flori de salcam, desertul de care ar trebui sa ne bucuram in aceste zile de primavara cand salcamii sunt in floare si ne imbie cu parfumul lor, sunt extrem de gustoase si usor de preparat. Ingrediente: – 5 oua; – 200 ml de lapte; – 200 gr de zahar; – 200 gr de faina; – 20 de flori de salcam; – putin zahar pudra pentru decor; – ulei pentru prajit Preparare: Mai intai, rupe florile de salcam de pe crengute, lasandu-le insa coditele, si clateste-te bine in cateva ape, pentru a indeparta orice impuritati sau insecte. Apoi, pregateste aluatul, amestecand faina, laptele, zaharul si ouale batute, pana cand obtii o compozitie omogena, usor vascoasa. Acum este momentul in care trebuie sa pui uleiul in tigaie, pentru ca acesta sa se incinga. Odata atins punctul de fierbere, inmoaie fiecare ciorchine de flori de salcam in aluat si apoi pune-l in tigaie, intorcandu-l de pe o parte pe cealalta pana cand capata o culoare aurie. Repeta operatiunea pana cand toate florile devin gogosi, apoi asaza-le pe un platou si presara zahar pudra peste ele. Sursa – sanatate.bzi.ro ShareTweet