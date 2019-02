Cum i s-a fabricat dosarul de cercetare disciplinara sefei Inaltei Curti, Cristina Tarcea

Actiunea disciplinara are un evident caracter politic si se deruleaza intr-un context social si politic in care sistemul juridic este subminat sub pretextul reformarii acestuia. Cuvintele apartin sefei Inaltei Curti, Cristina Tarcea, si sunt in introducerea concluziilor sale privind actiunea disciplinara demarata de Inspectia Judiciara in cazul sau.