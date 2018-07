Cum il ajuta drumurile noastre proaste pe Putin. Tancurile NATO, pierdute prin Romania

Subiectul filmului "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, premiat cu patru Oscaruri, nu îl copiază pe cel al piesei de teatru "Let Me Hear You Whisper", de Paul Zindel, a decis un judecător american, care a respins astfel acuzațiile de plagiat aduse cineastului, potrivit bbc.com, scrie Mediafa ...