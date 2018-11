Cum il ajuta pe Liviu Dragnea decizia CCR: Deciziile din ultimii 5 ani ale completurilor de 5 judecatori ale ICCJ, puse sub semnul intrebarii

CCR a decis, miercuri, admiterea sesizării Guvernului , stabilind că există un conflict juridic de natură constituțională între ÎCCJ și Parlament ca urmare a deciziei ÎCCJ de a nu schimba de îndată componența completelor de 5 judecători ale ÎCCJ, ca urmare a intrării în vigoare la legii 304 în luna iulie, ci la începutul anului următor.

În spațiul public s-a speculat că această decizie l-ar avantaja pe Liviu Dragnea, însă singurul avantaj pentru liderul PSD, in dosarul în care a fost condamnat in prima instanta la inchisoare cu executare, ar fi amânarea pentru o perioadă de câteva luni a unei decizii definitive. Practic, în acest moment, în faza de apel nu s-au făcut pași concreți, iar schimbarea completului de judecată ar duce doar la o amânare a cercetărilor judecătorești.

Pe de altă parte, miza ar fi situația deciziilor luate de completurile de 5 judecători din 2014 până azi.

O altă solicitare cuprinsă în sesizarea Guvernului se referă la "corectarea efectelor generate de către această conduită de la intrarea în vigoare a Legii nr. 255/2013 și până în prezent", adică deciziile luate de completele de 5 judecatori din 2014 pana acum.

Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis sesizarea formulată de prim-ministrul Guvernului României și a constatat existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Parlament, pe de o parte, şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de altă parte, generat de hotărârile, se arată in decizia CCR.

Astfel, nu este exclus ca cei care consideră că au fost vătămați de deciziile completurilor de 5 judecatori in aceasta perioadă să ceară anularea deciziilor in instanta. În aceste situații ar putea fi dosare precum Referendumul, in care Liviu Dragnea are o condamnare definitiva cu suspendare, dar și cauze precum cele în care au fost condamnate Alina Bica sau Elena Udrea.

"Acest conflict a devenit evident odată cu adoptarea Legii nr. 207/2018, dar care continuă cu o conduită de refuz a aplicării legii încă de la data intrării în vigoare a Legii nr. 255/2013 (întrucât completele de 5 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție nu au respectat și nu respectă în continuare compunerea prevăzută de lege), determină un blocaj instituțional câtă vreme lipsesc de efect dispozițiile legale obligatorii emise de Parlament în calitate de unică autoritate legiuitoare a țării", se arata in sesizarea făcută de Guvern.

Guvernul acuza ÎCCJ de încalcarea legii din 2014 până în prezent, menționând că în completele de 5 judecatori sunt cuprinși, "contrar legii", membri 'de drept'.

