Cum imbunatatim rezultatele scolare ale copiilor

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sportul si educatia fizica sunt esentiale pentru cresterea rapida si armonioasa a copiilor, aptitudinile pe care ei le dobandesc in acest timp contribuie la dezvoltarea lor ca adulti. De asemenea, participarea la diverse activitati fizice de la varste fragede are consecinte psihologice benefice asupra copiilor. Astfel, la varsta copilariei si adolescentei sunt necesare 60 de minute de sport pe zi pentru o viata sanatoasa, de doua ori mai mult decat in cazul adultilor. Mai multe studii recente citate de Nestle Nesquik demonstreaza stransa legatura dintre activitatea fizica si rezultatele la invatatura. Astfel, cercetarile efectuate pe 58.000 de tineri din S.U.A., Canada, Australia si Marea B ...