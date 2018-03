Cum isi bate joc Transylvania College de propii clienti, crescand taxele de scolarizare cu mii de euro pe an, fara vreo justificare. Scandal la ultima sedinta cu parintii. EXCLUSIV

Transylvania College percepe taxe tot mai mari de la an la an

Transylvania College, cunoscuta scoala internationala de la Cluj, are mai probleme la capitolul transparenta si moralitate, percepand taxe tot mai mari de la parintii ai caror copii ii urmeaza cursurile. De parca nu erau suficiente majorarile de pana acum, anul acesta conducerea scolii a decis cresterea preturilor taxelor de scolarizare intr-un mod abuziv, fapt care a atras revolta in randul parintilor. Cotidianul Buna Ziua Cluj va prezinta situatia incredibila in fata careia sunt pusi parintii cu elevi la Transylvania College, precum si modul in care un ONG desfasoara activitati pur comerciale, facand milioane de euro pe an, fara nicio verificare de la ANAF.

Fac milioane pe an dar se plang ca nu au bani

La Transylvania College, taxa de scolarizare a crescut, in ultimii 10 ani, in medie cu 1000 de lei pe an, adica 100 de lei pe luna, insa acum contractele pe anul viitor sunt de 21500 de lei, adica au crescut cu inca 350 de lei pe luna. Potrivit datelor BZC, la liceu, adica la clasele 9-12, taxa de scolarizare a crescut de la 7500 de euro, cat era pana acum, la 10.000 de euro pe an.

Interesant este faptul ca scoala este administrata de catre un ONG, adica o organizatie non profit, care nu face publice niciun fel de cifre, dar sustine mereu unitate ”nu merge”, in conditiile in care in ultimii ani numarul elevilor a crescut de la 150 la 600.

Lipsa de transparenta de care dau dovada cei de la Transylvania College reiese si din faptul ca reprezentantii scolii nu declara, nu doar parintilor, ci si organelor fiscale, ce fac cu subventia de la stat pe fiecare copil, care este de 1000 de euro, pe an, care la 600 de copii inseamna 600.000 de euro. In total, odata cu cresterea taxelor, doar din aceasta majorare, Transylvania College obtine 750.000 de euro, bani pe care aparent ii cere pentru ca nu ar avea bani sa plateasca salariile si intretinerea cladirilor.





Gradinita si scoala Transylvania College in cifre

In conditiile in care Ballroom-ul de la Transylvania College, la un meniu de 300 de lei de persoana, 300 de persoane pe nunta, 50 de nunti pe an, produce aproape inca 900.000 de euro, se impune intrebarea unde sunt banii astia si de ce trebuie sa creasca taxa? Nimeni, in afara de familia Baciu, care detine scoala, nu detine raspunsul.

Nu iti convine, ia-ti copilul si pleaca!

La o sedinta de parinti care avut loc in cursul zilei de miercuri, 14 martie a.c, la care au participat peste 100 de parinti, unii dintre acestia au pus problema ce le vor spune copiiilor anul viitor, din ce motiv nu ii mai pot trimite la scoala.

Toti parintii au cerut cifre, au cerut justificari pentru cresterea preturilor, pentru ca, in conditiile in care taxa de scolarizare creste intr-un singur an cu 3500 de lei, nu se stie la ce se pot astepta in anii viitori.

Potrivit surselor Buna Ziua Cluj, care au dorit sa isi pastreze anonimatul, au fost parinti carora Ruxandra Mercea, fiica patroanei Simona Baciu, le-a spus ”nu va convine, luati-va copiii si plecati in alta parte”. Toate acestea in conditiile in care exista parinti care au si doi copii la liceul Transylvania College, si care se trezesc in clasa a 10-a ca nu mai au unde sa ii mute si trebuie sa suporte majorarile arbistrare si nejustificate ale taxelor de scolarizare.

”Daca anul acesta este 7500, anul viitor 10.000, pai in clasa a 12-a ajungem sa platim 15.000 de euro pentru un an de liceu?”, arata sursa BZC.

Un business cladit pe donatii, concesiuni si jecmanirea parintilor

Practic, situatia, pe cat este de simpla, pe atat este de revoltatoare pentru parintii care au copii la Transylvania College. Taxele cresc cu 700.000 de euro pe an, insa conducerea Transylvania College nu poate justifica unde merg acesti bani, cu atat mai putin cei 4500 de lei de cap de elev pe care ii primeste scoala de la stat sau banii incasati din inchirierile salii de nunti. Interesant este si modul in care un ONG, cum este cel prin care este administrata scoala Transylvania College, poate desfasura activitati de inchiriere spatii pentru nunti, botezuri, evenimente private, activitati strict comerciale, prin definitie. O investigatie ANAF nu ar strica.

Contractele de scolarizare se fac pe an, si au promis, de cand s-a infiintat scoala, ca taxa de scolarizare nu va creste cu mai mult de 5% pe an, motiv pentru care sunt suparati parintii.

De mentionat este si faptul ca terenul pe care este construita scoala este concesionare de la primarie, pe gratis, iar cladirile sunt construite din sponsorizari. Potrivit surselor BZC, doar firma Nokia, la momentul venirii in Cluj, a sponsorizar constructiile cu circa 1 milion de euro. Cabana din Baisoara, unde se fac training-urile, apartine familiei Baciu, care, evindent, o inchiriaza pentru evenimente, insa lucrurile nu se opresc aici. Din cate se pare, chiar Transylvania College, scoala detinuta de familia Baciu, plateste chirie pentru acea cabana, culmea, tot catre familia Baciu, metoda tipica si cunoscuta de deturnare de fonduri.

Tot la Transylvania College, uniformele sunt obligatorii, insa trebuie cumparate de la ei. O fusta de copil, care pe orice site costa 45 de lei, la Transylvania College este 90 de lei. Aceasi este situatie si a cartilor sau a rechizitelor, pe care parintii trebuie sa le cumpere tot de la Transylvania College, unde pretul este, evident, dublu. Mancare pe care copiii trebuie sa o cumpere, de la bucataria restaurantului care functioneaza pentru nunti, este foarte scumpa, comparabila cu cea de la un restaurant din centru.

Revoltati de faptul ca pana acum le-au fost bagate pe gat doar slide-uri, in care sunt prezentante ”marile realizari” ale institutiei de invatamant, la sedinta desfasurata in cursul zilei de ieri, parintii au cerut date concrete care sa justifice majorarile de care au parte an de an, insa fara succes.

Vezi mai jos explicatiile conducerii Transylvania College si revolta parintilor care au participat la sedinta de ieri.

