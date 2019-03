Cum iti afecteaza consumul de oua sanatatea si cat de grav

Oua google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ouale sunt un aliment foarte versatil – pot fi atat feluri de mancare in sine, cat si ingrediente in diverse retete. Singura problema? Ar putea sa nu fie atat de sanatoase, potrivit unui studiu. Un studiu realizat de cercetatorii de la Northwestern University Feinberg School of Medicine si publicat in jurnalul JAMA a dezvaluit ca daca mananci intre trei si patru oua pe saptamana ai sanse cu 6% mai mari de a dezvolta o boala cardiaca. Mai mult, participantii la studiu au avut sanse cu 8% mai mari de a muri din orice cauza in timpul desfasurarii studiului, prin comparatie cu oamenii care nu au mancat oua. De vina pentru toate acestea ar fi colesterolul, conform oamenilor de stiinta. Se pare ca particip ...