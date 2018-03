Cum iti dai seama ca ai pancreasul bolnav

Pancreas google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pancreasul este impartit in trei sectiuni: cap, corp si coada, fiecare parte avand rolul ei. Principala activitate a acestui organ consta in producerea de hormoni si enzime esentiale, care ajuta la digerarea mancarii dupa ce aceasta paraseste stomacul. Pancreasul secreta un lichid alcalin ce neutralizeaza acizii din stomac, asigurand, astfel, un mediu propice pentru activitatea enzimelor. Cand pancreasul nu mai functioneaza bine, substantele nutritive din mancare nu mai ajung in organism si apar numeroase probleme de sanatate. Descoperirea timpurie a bolilor de pancreas este extrem de importanta, asa ca iti spunem ce simptome ar trebui sa te ingrijoreze si cum sa previi aparitia afectiunilor pa ...