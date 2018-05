Cum l-a amenintat Giani Kirita pe baiatul pe care l-a parasit fiica lui! "I-am zis ca-l mut din BucurestI" Fostul sportiv este extrem de protector cu Roxana

Giani Kirita l-a amenintat pe fostul iubit al fiicei lui. Fostul dinamovist o adora pe Roxana.

Giani Kirita de la Exatlon are o relatie speciala cu fiica lui. Acesta este protector cu frumoasa Roxana si considera ca niciun baiat nu este suficient de bun pentru ea.

Ei bine, cu cateva luni inainte sa plece in Republica Dominicana , fostul dinamovist a povestit cum a decurs prima si singura intalnire cu fostul iubit al mostenitoarei lui.

"M-am intalnit cinci minute cu el si i-am zis doar sa aiba grija de Roxana ca altfel il mut din Bucuresti. Prima oara nu prea mi-a placut de el. Numai tata de fata frumoasa sa nu fii. Are o dragoste din aia de ma ia Salvarea! Are un iubit aproape de o seama cu ea", a spus Giani care are acum alt "ginere" pe care nu l-a cunoscut inca.

Roxana s-a despartit de baiatul care i-a fost alaturi timp de doi ani in urma cu doua luni si jumatate, iar tatal ei abia a aflat, acum cateva zile, cand s-a intors in tara.

"M-am despartit de iubit, acum o luna, dupa o relatie de doi ani. Motivul?... Probabil certurile acumulate… Nu s-a mai putut, nu ne mai intelegeam si am decis de comun acord sa punem punct", ne-a declarat Roxana dupa incheierea unei relatii de doi ani.

La cateva saptamani dupa despartirea de tanarul despre care vorbea "durul" de la Exatlon, adolescenta s-a indragostit din nou si isi posteaza in fiecare zi poze cu noul iubit pe retelele de socializare.

