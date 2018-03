Cum l-a anuntat Silvia Chifiriuc pe Petre Roman ca este insarcinata

Petre Roman (71 de ani) pe Silvia Chifiriuc (46 de ani) sunt cei mai fericiti parinti! In anul 2009, bruneta devenea sotia fostului premier al Romaniei. Fructul dragostei lor este un baietel, pe nume Petrus (9 ani). Silvia a devenit mama la o varsta mai inaintata, dar nu regreta niciun moment. Sotia lui Petre Roman a povestit momentul in care l-a anuntat ca este insarcinata.

„Eram in drum spre Sinaia. I-am spus: Petre, o sa am un copil cu tine!”, a povestit Silvia Chifiriuc, la „Vorbeste Lumea”. Petre Roman a fost extrem de fericit sa devina tata de baiat. Sotia lui si-a dorit nespus de mult sa devina mama si in trecut, dar nu a fost sa fie. Silvia a trecut prin multe episioade dureroase, in relatiile anterioare. Petre Roman a mai fost casatorit cu Mioara Roman, iar din mariajul lor a rezultat Oana Roman.

Silvia a pierdut mai multe sarcini

„In alte relatii nu m-am gandit. S-a intamplat sa raman insarcinata si nu am vrut. Daca as relua viata, m-as proteja mai mai mult. Fiind tanara…stiti cum e, tineretea vine cu valurile ei. E superba, dar sunt si parti de care nu prea tinem cont. As avea mai multa grija de mine ca sa nu ajung la acele momente greu de depasit. A trebuit sa renunta la mai multe sarcini. Am invatat din experientele vietii. Am facut ceea ce am avut nevoie pentru viata mea. Acum sunt foarte fericita”, a marturisit sotia lui Petre Roman.

Acum, Silvia Chifiriuc este cea mai fericita mama. Ea sustine ca il „sufoca” cu dragoste pe baietelul ei si ca este o mamica extrem de grijulie: „Baietelului nu-i place, imi zice sa nu mai stau toata ziua cu el. Eu sunt foarte lipicioasa de felul meu. Sunt dragastoasa si poate il sufoc uneori cu iubirea asta”.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.