Cum l-au tratat fanii FCSB pe Andrei Vlad dupa gafa cu Rapid Viena

Accidentarea lui Balgradean l-a fortat pe Nicolae Dica sa inceapa din nou titular cu Andrei Vlad in partida cu FC Botosani, goalkeeper-ul care a gafat in meciul FCSB - Rapid Viena 2-1. Huiduit copios la meciul de joi de pe Arena Nationala, Andrei Vlad a fost iertat in aceasta seara, la Voluntari. Fanii nu i-au mai adresat injurii si l-au aclamat la fiecare interventie reusita. Portarul de doar 19 ani al ros-albastrilor a alternat totusi interventiile sigure cu momentele de ezitare si in partida cu moldovenii. La conferinta de presa premergatoare meciului, Nicolae Dica le-a solicitat fanilor stelisti sa nu-l primeasca cu ostilitate pe Vlad. "Noi avem incredere in Vlad, i se ...