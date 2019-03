Cum le-a stricat politia nunta. Doua autoturisme, confiscate

nunta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autoritatile germane au oprit un convoi de nunta in orasul Essen din cauza vitezei marite cu care circulau automobilele si zgomotul provocat de claxoane, relateaza site-ul publicatiei Spiegel. ATAC armat. Cel putin doua persoane au murit "Cativa dintre soferi au avut un comportament periculos in trafic, au accelerat in mod repetat si au fortat alti soferi", a declarat un purtator de cuvant al politiei din Essen. Politia a confiscat doua masini si permisele de conducere care apartineau persoanelor ce au participat la curse, relateaza publicatia Bild. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. nun ...