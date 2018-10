Cum mergi la shopping in viitor: Oglinzi inteligente in cabinele de proba si roboti care ne vor asista la tot pasul (Galerie foto&video)

Datorita tehnologiei, mersul la cumparaturi s-ar putea schimba cu totul, mult mai curand decat credem. Astfel, in loc sa mai stam minute in sir la coada, la case, am putea plati cumparaturile direct din cabina de proba, doar apropiindu-ne ceasul, brelocul sau inelul de o oglinda inteligenta. Sau si mai bine - ca sa evitam aglomeratia din trafic - am putea vizita, de acasa, magazinele care, desi par aievea, exista doar in realitatea virtuala sau in cea augmentata...