Cum ne afecteaza trecerea la ora de vara. Schimbarea orei creste riscul de infarct

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Schimbarea orei si faptul ca vom dormi cu o ora mai putin pot creste riscul de infarct si determina unele persoane depresive sa se sinucida. Totodata, adaptarea la ora de vara produce modificari in organism care s-ar putea face complet in aproape 15 zile. «Creste riscul de infarct cu 5-10% - timp de trei zile dupa trecerea la ora de vara in special la persoanele tinere, active profesional; de asemenea creste riscul suicidar - timp de doua saptamani de la modificarea orei, in special la depresivi si la cei cu vulnerabilitati psihoemotionale», a declarat conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru. Medicii recomanda sa petreceti cat mai mult timp in aer liber, cu efectuarea unor activitati fizice (chiar sub forma unor simple plimbar ...