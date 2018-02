Cum ne alegem babele de Martie, ca sa ne mearga bine tot anul

ShareTweet Babele de martie sunt o tradiţie frumoasă de primăvară care vine de la romani. Tradiţia spune că fiecare îşi alege o babă între 1 şi 9 martie, iar aşa cum va fi ziua pe care aţi ales-o, aşa o să va meargă tot anul. Daca vremea este frumoasa si soarele straluceste acel om este voios si bun la suflet sau ii va merge bine tot anul urmator, daca in schimb este intunecat atunci acela nu este un om bun la suflet si este cam suparacios. Tot in traditia romaneasca se spune ca daca ninge sau ploua in acea zi este semn de bogatie. Cum se alege baba de primavara Pentru alegerea babei o metoda este aceea de a-ti alege o zi oarecare intre 1 si 9 martie la intamplare. O alta metoda este de a-ti alege baba in functie de ziua de nastere, daca ziua se afla intre 1 si 9 ale oricarei luni atunci si baba va fi in ziua respectiva, de exemplu daca este cineva nascut pe 6 august baba lui va fi pe 6 martie. Daca data nasterii este formata din doua cifre atunci se procedeaza astfel : de exemplu cineva este nascut pe 23 decembrie, ziua in care ii pica baba se calculeaza astfel 2 + 3= 5, deci baba este pe 5 martie. ShareTweet