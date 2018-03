Cum ne influenteaza degetele noastre starea emotionala? Foarte interesant

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aceasta terapie japoneza este intr-atat de simpla, incat puteti recurge la ea in fata altor persoane si nimeni nu isi va da seama de ceea ce ati facut. De exemplu, ati incetat sa fiti agitati! Acupresura este o metoda foarte veche prin care se apasa diferite puncte de pe palme si talpi care raspund de diferite organe si de sanatate. Exista, insa, un lucru pe care trebuie sa-l cunoasteti neaparat, daca doriti sa va controlati emotiile. Aceasta tehnica japoneza foarte veche va ajuta sa faceti fata irascibilitatii si depresiei. Metoda respectiva a fost cercetata si recunoscuta drept una foarte eficienta de catre medici. Ei au remarcat la pacienti si in special in relatiile de comunicare cu ei „o crestere semnificativa a sen ...