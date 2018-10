Cum poti salva viata cuiva in caz de accident vascular cerebral. Chinezii au dezvaluit trucul

Atacul cerebral vascular este a 2-a cauza a mortalitatii din lume. Iar cei ramasi in viata pot fi paralizati pentru tot restul vietii. Un astfel de lucru teribil, nu trebuie sa se intample in viata nimanui. Un profesor chinez dezvaluie o modalitate 100% functionala de salvare a unei persoane in timpul unui accident vascular cerebral. Cel mai important este sa-ti pastrezi calmul si sa incerci pe cat posibil sa nu muti victima in alt loc. Profesorul chinez ne indeamna, de asemenea, sa tinem intotdeauna in casa un ac de seringa sau un ac simplu.

“Tatal meu a fost paralizat si dupa aceea s-a stins din viata in urma unui atac vascular cerebral. Pacat ca nu am stiut mai inainte de aceasta modalitate de acordare a primului ajutor. In timpul accidentului vascular cerebral capilarele din creier se sparg treptat. Pastrati-va calmul. Indiferent de locul unde se afla victima, straduiti-va sa nu-i mutati locul. Daca o sa-i mutati locul, capilarele se vor sparge cu mult mai repede! Asezati victima intr-un loc comod, de unde sa nu poata sa cada si scurgerea de sange poate incepe. De preferat sunt acele de seringa, dar daca nu aveti in casa unul, atunci poate fi utilizat si un ac de cusut.

Tineti acul deasupra unei flacari pentru sterilizare si apoi intepati fiecare deget de la maini. Nu exista niste puncte anumite de intepare, doar la cativa milimetri distanta de unghii. Intepati astfel incat sangele sa inceapa sa curga. Daca sangele nu incepe sa curga/picure atunci strangeti degetele victimei cu degetele voastre. Cand din cele 10 degete va picura sangele, in cateva minute victima isi va reveni. Daca gura victimei si-a schimbat forma atunci, masati-i bine urechile pana se inrosesc (semn ca sangele circula bine). Intepati lobul fiecarei urechi de 2 ori, astfel incat cate 2 picaturi de sange sa picure din fiecare lob. Peste cateva minute victima trebuie sa-si revina.

Asteptati pana cand victima revine la starea sa normala si toate simptomele atacului cerebral dispar si apoi transportati-o la spital. In caz contrar, daca victima ar fi fost dusa la spital in graba cu masina ambulantei, atunci vibratiile ar fi favorizat fisurarea capilarelor din creier. Eu am aflat despre aceasta metoda de scurgere a sangelui de la specialistul in medicina netraditionala, doctorul Ha Bu-Ting, care traieste in Sun-Juke. In afara de aceasta eu am avut propria experienta de aplicare a acestei metode si de aceea pot afirma ca este 100% functionala.

In anul 1979 eu predam in Fung-Gaap College din orasul Tai-Chung. Odata, in timpul orelor un alt profesor a venit la mine si cuprins de emotii mi-a zis: “Domnule Liu, conducatorul nostru sufera un accident vascular cerebral!” Am urcat de indata la etajul 3. L-am vazut pe profesorul Chen Fu-Tien: fata ii era palida, vorbirea neclara, gura isi schimbase forma – toate simptomele unui atac vascular cerebral. De indata am rugat unul din studenti sa mearga de urgenta pana la farmacie si sa cumpere un ac de seringa, pe care l-am si folosit pentru a intepa toate cele 10 degete de la mainile d-lui Chen. Peste cateva minute, dupa inteparea degetelor, fata d-lui Chen si-a recapatat culoarea, iar ochii i s-au limpezit. Dar gura lui in continuare nu-si revenea. Asa ca i-am frecat bine urechile pana i s-au inrosit. Am facut cate 2 intepaturi in lobii ambelor urechi, din care a si inceput sa picure sangele. Atunci s-a petrecut minunea: peste 3-5 minute gura si-a recapatat forma si vorba sa a devenit clara. L-am lasat sa se odihneasca putin, sa bea o ceasca de ceai cald si apoi l-am condus la spitalul Wei-Wah. A stat in spital o noapte, iar a doua zi a fost externat si a mers din nou sa predea. Totul a functionat foarte bine. Nu a fost nici o urmare, desi rare sunt cazurile in care victimele unui accident vascular sa ramana fara sechele, din cauza capilarelor care se sparg in drum spre spital.” Daca vom tine minte aceasta metoda a scurgerii de sange si vom aplica primul ajutor cat de repede posibil, atunci intr-un timp foarte scurt victima isi va reveni 100%.

