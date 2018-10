Cum prepari iaurt de casa cremos si sanatos

Daniel Dragomir, interviu pentru New Europe: Statul de drept nu este respectat in Romania Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir vorbește, într-un interviu acordat publicației “New Europe”, despre abuzurile din justiție, dar și despre faptul că o intervenție a Uniunii Europene pentru restabilirea democrației nu ar fi niciodată tardivă, un prim pas în acest sens fiind făcut deja de ...

Un angajat al Poliției, gasit spanzurat chiar intr-o anexa a instituției Un angajat al Poliţiei de Frontieră Petea a fost găsit spânzurat într-o anexă a instituției. Autoritățile iau în considerare ca primă ipoteză sinuciderea. Bărbatul de 53 de ani era angajat la MAI din 2007 ca personal civil, scrie Mediafax.ro. ”În data de 14 octombrie, colegii din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Petea au descoperit într-o […] The post Un angajat al Poliției, găsit spânzurat chiar într-o anexă a instituției appeared first on Cancan.ro.

PASTE 2019: Cand pica Pastele anul viitor! A fost aprobat cel mai nou calendar crestin ortodox 2019 PAŞTE 2019. CALENDAR ORTODOX 2019 – Când pică Paştele anul viitor! A fost aprobat cel mai nou calendar crestin ortodox 2019. Hotărârea a fost luată în şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ce s-a desfăşurat în Sala Sinodală din Reşedinţa Patriarhală, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Patriarhia Română a anunţat că Sinodul a […] The post PAŞTE 2019: Când pică Paştele anul viitor! A fost aprobat cel mai nou calendar crestin ortodox 2019 appeared first on Cancan.ro.

E oficial! Mircea Rednic, la Dinamo FC Dinamo Bucureşti anunţă numirea lui Mircea Rednic în funcţia de antrenor principal al echipei din Şoseaua Ştefan cel ...

Situație bizara in Irlanda. A furat banii vecinei moarte și i-a cheltuit pe pizza Un bărbat din Irlanda de Nord ar putea ajunge în spatele gratiilor după ce a furat economiile vecinei sale, pe care a gă ...

Interlop din Iași lasat de nevasta dupa ce a fost arestat. Umilința la care a fost supus locotenentul Cordunenilor Claudiu Petrovici, un individ din Iași care a vrut să incendieze vila unor dușmani din lumea interlopă, pere a fi lovit de ghinion. După ce s-a ales cu două dosare penale a mai și divorțat de nevastă, potrivit unor surse din lumea interlopă. Petrovici a devenit cunoscut după tentativa eşuată de incendiere a vilei familiei […] The post Interlop din Iași lăsat de nevastă după ce a fost arestat. Umilința la care a fost supus locotenentul Cordunenilor appeared first on Cancan.ro.

METEO ROMANIA: Urmeaza o iarna de cosmar. Ninsorile incep de luna viitoare METEO ROMANIA: Urmează o iarnă de coşmar. Ninsorile încep de luna viitoare. Conform meteorologilor, primele ninsori își vor face apariția încă luna noiembrie, în anumite zone ale țării, iar în lunile decembrie, ianuarie și februarie vom avea stat consistent de zăpadă. Este de așteptat, însă, ca în lunile decembrie, ianuarie și februarie să ningă frecvent. […] The post METEO ROMANIA: Urmează o iarnă de coşmar. Ninsorile încep de luna viitoare appeared first on Cancan.ro.

Reactia lui Iordache, dupa corectiile aduse prin OUG de Guvern la legile Justitiei Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, luni pentru MEDIAFAX, că modificările aduse Legilor Justiţiei prin Ordonanţa de urgenţa adoptată de Guvern, sunt foarte bune şi că toate prevederile se regăsesc în observaţiile Comisiei de la Veneţia.

Exercițiu seism 2018, ziua 3. Pregatiri in caz de cutremur, in Romania Exercițiu seism 2018, ziua 3. Pregătiri în caz de cutremur, în România. Exerciţiul naţional de simulare a intervenţiei după un cutremur major continuă astăzi, în a treia zi de testare a capacităţii de intervenţie a echipelor de salvare, a persoanalului medical şi a capacităţii de mobilizare şi coordonare a autorităţilor. Bilanţul imaginat al dezastrului a crescut […] The post Exercițiu seism 2018, ziua 3. Pregătiri în caz de cutremur, în România appeared first on Cancan.ro.