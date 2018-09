Cum puteti afla daca suferiti de astm bronsic

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astmul bronsic este o boala pulmonara cronica, care poate aparea fie in copilarie, fie la varsta adulta, si care poate avea mai multe cauze: Cauze alergice. Sunt diferite substante continute in anumite alimente, in mediul inconjurator. Acest tip de astm apare, de regula, la varsta copilariei. Cauze infectioase. Astmul care apare la varsta adulta este, de regula, cauzat de boli infectioase bronho-pulmonare repetate. De cele mai multe ori insa, aceasta separare este artificiala, mecanismul de aparitie a astmului bronsic fiind mixt. De exemplu, o criza de astm de cauza alergica poate fi declansata de o infectie pulmonara obisnuita. Pentru a diagnostica astmul, medicul are nevoie de informatii medicale multiple: istoricul med ...