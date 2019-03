Cum raspunde Dragnea protestului #sieu: Ei fac circ, noi facem autostrazi

Cum raspunde Dragnea protestului font color red sieu font Ei fac circ noi facem autostrazi

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a atacat dur pe omul de afaceri Stefan Mandachi, care a initiat protestul pentru autostrazi si a construit, pe banii lui, un metru de drum, spunand ca putea sa doneze fondurile, in loc sa faca circ.



"Ca sa tipe unii acum ca nu fac autostrazi. Si niste smecheri sa urle ca au facut un metru de autostrada, cand astazi incep lucrarile la Autostrada Moldova. Ei fac circ, noi facem autostrazi. Ei tipa, noi dezvoltam Romania.



Acel om de afaceri care am intetels ca a cheltuit 100.000 euro pentru acest circ. Daca tot avea banii astia, putea sa ii doneze. Legea aprobata in Parlament e Tg Mures-Iasi. Ce cauta spre Bucuresti? Totul este circ. Ramane la latitudinea noastra sa spunem adevarul.



Nu va cer sa mintiti, sa manipulati, va cer sa aveti curajul sa spuneti oamenilor ce se intampla. Pentru ca altfel ii lasati pe acesti circari condusi de lenesi. Nu mai stiu cum sa ii zic lui Iohannis - lenes. Se supara, de fapt, nu se supara ca si pentru asta ii trebuie efort", a declarat Liviu Dragnea.



Anuntat in urma cu 11 zile, protestul initiat de omul de afaceri sucevean Stefan Mandachi, care a construit primul si singurul metru de autostrada din Moldova, a devenit unul national, iar vineri zeci de mii de oameni opresc lucrul, la ora 15:00, pentru 15 minute.



Stefan Mandachi a anuntat, in 4 martie, ca a finalizat lucrarile la primul si singurul metru de autostrada din Moldova si in 15 martie il inaugureaza, lansand si o provocare: "In data de 15 martie, pentru 15 minute, incepand cu ora 15.00, eu suspend activitatea celor 40 de restaurante. Pentru autostrazi, fii solidar! Provoaca macar trei persoane sa-si suspende activitatea!", spunea Mandachi.



