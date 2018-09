Cum recunoști un autocrat? Cazul Romaniei

Lider PMP, mesaj de Centenar pentru clasa politica romaneasca Liderul PMP, Eugen Tomac, a scris duminică un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care critică liderii politici români, c ...

Dana Rogoz, mesaj pentru femeile care apeleaza la operațiile estetice. “Aș fi curioasa sa aflu…” Dana Rogoz nu este deloc adepta operațiilor estetice. Pe blogul personal, vedeta a vorbit despre frumusețea naturală și le-a “înțepat” pe femeile care apelează la intervenții estetice. „Am mai vorbit pe blog despre conceptul de frumusețe, în contextul socio-cultural actual. Standarde, prejudecăți, dimensiuni perfecte, forme ideale… toate acestea ne-au știrbit de prea multe ori încrederea […] The post Dana Rogoz, mesaj pentru femeile care apelează la operațiile estetice. “Aș fi curioasă să aflu…” appeared first on Cancan.ro.

Victor Slav, la Exatlon? Vedeta Kanal D a facut anunțul: “Imi place foarte mult, este o provocare“ Victor Slav a vorbit despre o nouă posibiliate de a participa la Exatlon și a mărturisit că i-ar plăcea foarte tare, dar din păcate problemele de sănătate pe care le-a avut în ultima vreme îi dau bătăi de cap și acum. Însă, speră ca în sezonul 3 sau 4 să fie apt, deși este destul […] The post Victor Slav, la Exatlon? Vedeta Kanal D a făcut anunțul: “Îmi place foarte mult, este o provocare“ appeared first on Cancan.ro.

Prima zi de școala 2018. Emoții pentru elevi, care sunt drepturile și obligațiile lor Ziua de 10 septembrie este una plină de emoții pentru copiii din România, dar mai ales pentru părinții lor, fiind ziua în care începe un nou an școlar. Atât preșcolarii, cât și elevii de gimnaziu și liceu încep primul semestru al noului an școlar, prima vacanță urmând să debuteze pe 22 decembrie. Elevii încep şcoala […] The post Prima zi de școală 2018. Emoții pentru elevi, care sunt drepturile și obligațiile lor appeared first on Cancan.ro.

Alegeri in Suedia: Prim-ministrul Stefan Lofven cheama opozitia la dialog in absenta unei majoritati Premierul social-democrat suedez, Stefan Lofven, a chemat luni opoziţia la dialog, la finalul unor alegeri legislative care plasează extrema-dreaptă în poziţia de arbitru într-un peisaj politic fragmentat, transmite AFP. Într-un discurs, Lofven s-a arătat determinat să rămână în fruntea executivu ...

Noul an scolar | Problemele profesorilor: Subfinantarea, mentalitatea depasita si temele pentru casa Profesorii se plâng în primul rând de subfinanţarea sistemului, de lipsa dotărilor din şcoli, dar şi de temele pe care trebuie să le dea şi de instabilitatea de la Ministerul Educaţiei. O profesoară din Cluj spune că şi mentalitatea dascălilor este depăşită.

Mai mult de 800 de persoane au fost RETINUTE la protestele din Rusia, cauzate de reforma pensiilor Poliţia din Rusia a reţinut cel puţin 839 de persoane în cadrul unor proteste la nivel naţional împotriva unei reforme a pensiilor propuse de Guvern, a declarat un grup independent de monitorizare rus, relatează CNN.

Noul an scolar | Aproape 35% din scolile Capitalei nu sunt supravegheate video Aproape 35% din instituţiile de învăţământ private şi de stat din Bucureşti nu sunt dotate cu un sistem de supraveghere care să permită poliţiştilor, în cazul unor agresiuni, furturi sau alte infracţiuni, identificarea rapidă a făptuitorilor, potrivit datelor Poliţiei Capitalei.

'Night Dancing' a fost desemnat cel mai bun film la cea de-a patra ediție a Bucharest International Dance Film Festival Cea de-a patra ediţie a Bucharest International Dance Film Festival s-a încheiat, duminică seară, iar cel mai bun film a fost desemnat „Night Dancing”, coproducţie Marea Britanie - România regizată de Barney Cokeliss, scrie news.ro.Juriul alcătuit din Helena Jonsdottir (Islanda, coregrafă şi regizoa ...