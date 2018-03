Cum reducem aciditatea la stomac. Aceasta ascunde probleme grave ale organismului

Aciditate stomac google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Arsurile la stomac nu sunt deloc placute si pot ascunde grave probleme de sanatate. Este important sa se identifice in mod corect arsurile stomacale, prin recunoasterea simptomelor specifice pentru ca acestea sa poata fi prevenite si tratate. Aciditatea la stomac se manifesta ca o senzatie de arsura sau durere la nivelul esofagului, chiar sub stern, cauzate de refluxul de acid gastric. In cazurile severe, durerile din piept se pot extinde spre zona gatului sau maxilarului. Printre cauzele care pot declansa arsurile stomacale se numara: ceea ce o persoana mananca si bea pe parcursul unei zile poate fi o cauza majora a arsurilor stomacale. Orice produs cu un continut ridicat de lapte ...