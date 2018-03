Cum s-a desfasurat a doua proba scrisa a simularii Bacalaureatului la Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 21 martie, elevii de clasele a XI-a si a XII-a au sustinut simularea la a doua proba scrisa a Bacalaureatului, cea la matematica sau istorie, in functie de profil, urmand ca vineri sa sa o sustina pe cea la alegere. Rezultatele vor fi afisate pe 30 martie. Bacalaureat 2018. Potrivit datelor emise de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Iasi, examenul s-a desfasurat in 47 de centre de simulare din judet. Subiectele au fost descarcate la timp si simularea s-a desfasurat in conditii bune in toate unitatile de invatamant. Bacalaureat 2018. La nivelul clasei a XI-a au fost 5.745 de candidati inscrisi, dintre care 5.440 prezenti si 305 absenti, prezenta fiind de 94.69%. Pe de alta parte, 5.376 de elevi ...