Cum s-a imbracat sotia ex-ministrului Educatiei, Liviu Pop, la nunta fiului lui Dragnea

Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat, luni, la Reuniunea Anuală a Diplomației Române, că în România mişcările de stradă ce au loc cu repetiţie nu sunt mişcări sociale autonome, ci doar cutii de rezonanţă ale unor grupări politice, iar dușmanii țării se află la comandă. „De vreo două decenii şi-a făcut simţită prezenţa în lumea […]