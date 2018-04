Cum s-a intors Gabriela Bucovala la sefia ISJ Constanta! Motivarea judecatorilor. Dosarul, la Inalta Curte

Recent, pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României a fost înregistrată contestaţia formulată de către oficialii Ministerului Educaţiei Naţionale împotriva deciziei prin intermediul căreiaa fost repusă în funcţia de inspector şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa. În prezent, cauza se află în procedură de filtru. Primul termen de judecată urmează a fi alocat ulterior.În motivarea deciziei,, judecător al Curţii de Apel Constanţa învestit cu soluţionarea cauzei, a reţinut că, „la data de 18 august 2017, pârâta (n.r. Ministerul Educaţiei Naţionale) a emis Ordinul nr.4699 prin care, la art. 1, s-a dispus revocarea reclamantei (n.r.) din funcţia de inspector general al Inspectorului Şcolar al Judeţului Constanţa, începând cu data de 4.09.2017.„Prin art. 2 s-a dispus încetarea cu aceeaşi dată a Contractului de Management nr. (…)/19.08.2015 încheiat între reclamantă şi MEN pentru funcţia de inspector şcolar general al ISJ Constanţa. În preambulul ordinului a cărui suspendare se solicită, se invocă faptul că măsura de încetare a contractului de management are la bază referatul nr. 1899/D.G.M.P./18.08.2017 privind încetarea contractului de management din care rezultă încălcarea gravă a prevederilor art. 7, pct. 1 din contractul de management nr.(…)/19.08.2015, precum şi a dispoziţiilor art. 19, alin. 1, coroborate cu cele ale art. 9, lit. c) şi ale art. 7, pct. 1 din Anexa OMECT nr. 5557/2011. Reclamanta, în calitate de persoană vătămată, a formulat plângere prealabilă în temeiul art. 7 din Legea nr. 554/2004. În temeiul art. 14 din Legea nr. 554/2004, reclamanta a formulat cerere de suspendare a executării Ordinului nr. 4699/18.08.2017“, potrivit motivării.Curtea a constatat că „susţinerile reclamantei (n.r.) constituie aspecte care să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ contestat, motivele invocate având caracterul unor indicii aparente care să răstoarne cu uşurinţă, în urma unei cercetări sumare a aparenţei dreptului, prezumţia de legalitate a actului administrativ“.„Astfel, Curtea observă că referatul nr. 1899/D.G.M.P./18.08.2017 în baza căruia s-a dispus luarea măsurilor de revocare din funcţie a reclamantei şi încetarea contractului de management a fost întocmit la aceeaşi dată cu emiterea ordinului prin care s-au luat aceste măsuri, respectiv 18.08.2017, şi nu a fost comunicat reclamantei. De asemenea, notificarea nr. 9900/18.08.2017 prin care s-a constatat încetarea contractului de management a fost comunicat reclamantei în aceeaşi zi în care s-a dispus şi luarea măsurilor de revocare din funcţie şi de încetare a contractului de management prin emiterea ordinului, respectiv 18.08.2017“, se mai arată în motivare.Tot potrivit actelor oficiale, „întocmirea referatului care a stat la baza emiterii ordinului prin care s-a luat măsura revocării şi încetarea contractului, precum şi notificarea cauzelor ce au determinat luarea acestor măsuri în aceeaşi zi cu emiterea ordinului sunt de natură a crea o îndoială serioasă asupra legalităţii actului administrativ, în condiţiile în care art. 9, lit. c din contractul de management impune în sarcina pârâtei obligaţia de a notifica revocarea din funcţie de către ministrul educaţiei pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de lege şi de contractul de management cu minimum 15 zile înainte de aplicarea măsurii, dispoziţie ce reprezintă o garanţie pentru manager că măsura revocării, de o gravitate deosebită, este adusă la cunoştinţa acestuia într-un termen rezonabil pentru respectarea dreptului la apărare“.Totodată, Curtea de Apel a constatat că actul administrativ a cărui suspendare se solicită nu era semnat de ministrul Educaţiei Naţionale, Ordinul nr. 4301/ 30.06.2017, prin care se deleagă unui secretar de stat competenţa de a semna, în calitate de reprezentant legal, actele juridice ce privesc activitatea ministerului în locul ministrului Educaţiei, în absenţa acestuia, nefiind apt a înlătura aparenţa de nelegalitate în lipsa dovezii imposibilităţii obiective a ministrului de a semna actul.„Prin urmare, în condiţiile unei examinări sumare a aparenţei dreptului, din datele şi informaţiile din dosar se reţine că există împrejurări legate de starea de fapt şi de drept, de natură să creeze o îndoială serioasă asupra legalităţii actului administrativ. De asemenea, Curtea reţine că şi condiţia pagubei iminente, definită de art. 2, alin. 1 lit. ş din Legea nr. 554/2004, este îndeplinită, revocarea contractului de management fiind de natură a împiedica exercitarea atribuţiilor şi a activităţilor ce fac parte din calendarul mobilităţii personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar pe anul 2018-2019, activităţi ce implică repartizarea posturilor rămase vacante, organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice, repartizarea posturilor didactice, cu asigurarea transparenţei procesului de încadrare, selecţie şi recrutare a personalului didactic, activităţi cu impact deosebit asupra funcţionării în condiţii normale a instituţiei şi învăţământului la nivel judeţean“, conform motivării.Constatând îndeplinirea condiţiilor cumulative prevăzute de art. 14, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Curtea a admis cererea şi a dispus suspendarea executării Ordinului nr. 4699/18.08.2017 emis de Ministerul Educaţiei Naţionale până la pronunţarea instanţei de fond. Pe cale de consecinţă a admiterii cererii de suspendare, cererea de intervenţie în interes alăturat pârâtei formulată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a fost respinsă, ca nefondată.