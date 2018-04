Cum s-a pozat fiica cea mica a Anamariei, in ziua inmormantarii Ionelei Prodan! Sarah nu se duce la funeraliile bunicii ei

Anamaria Prodan este o mama implinita, care se mandreste oriunde se duce cu copiii ei! Sarah (18 ani) fiica cea mica a impresarei, se afla in Statele Unite ale Americii si nu va ajunge la inmormantarea Ionelei Prodan. Coincidenta face ca ziua funeraliilor sa coincida cu aniversarea Rebeccai, fata cea mare a Anamriei, care implineste 19 ani.

Joi (19 aprilie), in ziua inmormantarii Ionelei Prodan, Sarah s-a pozat in diferite ipostaze si a postat imaginile pe Instagram. Adolescenta pare ca se simte foarte bine, se distreaza alaturi de colegele ei si se filmeaza dansand in masina cu prietenele. „Good vibes only” (Numai energie buna n.r), a scris Sarah la una dintre postari.

Intr-o alta postare, adolescenta i-a urat „la multi ani” surorii ei mai mari, Rebecca. Cele doua adolescente se afla departe de Romania si nu au avut cum sa ajunga in tara pentru inmormantarea bunicii lor.

Sarah este baschetbalista

Sarah Dumitescu este o jucatoare de baschet foarte talentata, care are mari sanse sa ajunga sa evolueze pentru echipe importante din lume. Adolescenta joaca pentru IMG Academy, cea mai mare academie de sport din lume, de asemenea este si titulara in reprezentativa de junioare a Romanei inca de la varsta de 14 ani, iar cei care o antreneaza o considera una dintre cele mai bune tinere sperante din baschet provenita din Europa!

